5% من العالم يعاني منه| تعرف على أعراض وأسباب «الجاثوم».. وأبعد عن النوم بهذه الطريقة

تعتبر حالة الجاثوم أو شلل النوم ظاهرة غامضة تؤثر على نوم الفرد، وتظهر بشكل مفاجئ أثناء الاستيقاظ، حيث يظل العقل في حالة وعي ولكن يفقد الشخص القدرة على الحركة والتحدث.

وفي هذا التقرير ، سنقدم نظرة شاملة على هذه الحالة - بعد أن أصبح 5% من سكان العالم يعانون منه طيلة حياتهم - مستندين إلى تصريحات الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي.

ما هو الجاثوم؟

ويشير الدكتور هندي إلى أن الجاثوم تعتبر حالة تحدث للإنسان أثناء الاستيقاظ من النوم، حيث يكون الشخص واعيًا لما يحدث من حوله، ولكنه يفقد القدرة على الحركة والتحدث.

زقد تصاحب هذه الحالة هلاوس سمعية وبصرية، مما يزيد من تعقيد الوضع.