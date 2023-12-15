يتصل بالأقمار الصناعية.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

تستعد شركة أوبو Oppo الصينية، لإطلاق سلسلة الهواتف الرائدة Find X7، والتي ستتميز بقدرات تصويرية ممتازة.

وذكر موقع "gsmarena" التقني، ستضم سلسلة هواتف أوبو Find X7، جهازين هما Find X7 و Find X7 Pro، ومن المتوقع أن يحتوي الإصدار الأخير على نظام كاميرا مقربة مزدوجة المنظار، وشحن بقوة 100 وات، وإما جزيرة كاميرا ستكون على دائرية أو مثمنة الشكل.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن الهاتف الذي سيحصل على تصميم كاميرا مثمن هو إصدار ثالث يطلق عليه اسم Oppo Find X7 Ultra.

وشاركت محطة التسريبات الموثوق بها Digital Chat Station، على موقع "ويبو" الصيني، تقريرًا جديدًا يشير إلى أن Find X7 Ultra سيدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

كانت أوبو قد أعلنت سابقا عن التزامها بدمج تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الجيل التالي من منتجات Find الرئيسية، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن نماذج محددة تتميز بهذه القدرة المتقدمة حتى الآن.

Oppo Find X7 Ultra

ويحتل الطراز Ultra من سلسلة OPPO Find X7 مركز الصدارة بفضل ميزات الاتصال الحصرية عبر الأقمار الصناعية، مما يضيف بعدا جديدا لخيارات الاتصال، لذا فإن طرازي Find X7 و Pro سوف يفتقدون هذه الميزة.

وذكر التقرير أن طرازي Pro و Ultra سيشتركان في المعالج، حيث سيعمل الهاتفين بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، وسيتميز الهاتفان بكاميرات التقريب المزدوجة 3x + 6x، في حين أن الإصدار القياسي سيعمل بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9300 وسيأتي مع وحدة منظار 3x واحدة.

وكشفت شهادات 3C الأخيرة عن هاتفين من أوبو ضمن سلسلة OPPO Find X7 المرتقبة، حيث حصل كلا الجهازين على شهادة الهواتف المحمولة الرقمية 5G، مما يشير إلى توافقهما مع الشبكات عالية السرعة.

ووفقا لـ DCS، سيتميز إصدار أوبو Find X7 Pro بشاشة بقياس 6.82 بوصة، وبدقة 2K ، تدعم معدل تحديث LTPO يبلغ 120 هرتز، وتحافظ الشاشة المنحنية الرباعية الدقيقة على شكل منحني مشابه لسابقتها، بينما يظل حل بصمة الإصبع عبارة عن بصمة بصرية رفيعة للغاية.

ويقدم الجهاز زرا جديدا مكونا من ثلاثة أجزاء، مما يعزز تفاعل المستخدم، ومع هذه التطورات، تعد أوبو بتجربة رائدة غنية بالميزات ومتقدمة تقنيا مع سلسلة Find X7.

ومن المتوقع أن تكشف شركة أوبو النقاب عن سلسلة هواتفها الذكية Oppo Find X7 بحلول نهاية شهر يناير في الصين.