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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدث صفقات الميرنجي.. جوهرة ريال مدريد المستقبلية يصل إسبانيا

اندريك
اندريك

وصل إندريك، نجم بالميراس البرازيلي، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإسبانية مدريد؛ استعدادا لحضور مباراة فريقه المستقبلي، ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني.

ويعد إندريك، أحدث صفقات ريال مدريد، حيث وقع عقود انضمامه للميرينجي، على أن ينضم بشكل رسمي للفريق في صيف 2024، حين يكمل السن القانونية.

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وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن إندريك سيتواجد في مدريد هذه الأيام في ملعب سانتياجو برنابيو لمشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال، ضمن الأسبوع 17 من الليجا.

إندريك هبط بالفعل إلى مدريد 

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن إندريك هبط بالفعل إلى مدريد عصر اليوم الجمعة، بعدما أمضى إجازة لعدة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن وصول إندريك صاحبه تواجد الكثير من وسائل الإعلام، ومشجعي ريال مدريد الذين حصلوا على توقيعه، لافتة إلى أنه عند سؤاله عن موعد وصوله لريال مدريد، رد: "لا أستطيع التحدث".

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم البرازيلي الشاب سيلتقي بزملائه المستقبليين في ريال مدريد، بالإضافة إلى كارلو أنشيلوتي المدير، الفني للنادي الملكي.

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