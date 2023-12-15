لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بالشرق الأوسط، مباراة الاتحاد والأهلي المصري، حيث أنها تعد من أبرز مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، لذلك يبحث جمهور النادي الأهلي عن كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي.

الاهلي

لحظة بلحظة مباراة الأهلي ضد الاتحاد السعودي

ونقدم لكم من خلال هذا الموضوع مباراة الأهلي ضد الاتحاد القادمة، من خلال متابعة لحظية لأحداث المباراة، إضافة إلى القنوات الناقلة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد

تعتبر قناة SSC الرياضية هي صاحبة الحق الحصري في نقل جميع مباريات كأس العالم للأندية، ويمكن تحميل القناة على القمر الصناعي المناسب.

تردد قناة SSC على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

وفقًا لجدول مباريات البطولة المعلن في وقت سابق عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم، تلعب مباراة الأهلي والاتحاد السعودي الجمعة 15-12-2023.

مباريات كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر استمرار مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر 2023، وسيواجه الفريق الفائز في هذه المباراة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ديسمبر، وستتم إقامة مباريات كأس الأندية على ملعبين وهما ملعب الملك عبدالله، وكذلك استاد الأمير عبدالله الفيصل داخل مدينة جدة.

الاهلي

ماذا ينتظر الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة؟

الفائز من مباراة الأهلي واتحاد جدة فى دور ربع نهائي المونديال سيكون على موعد مع فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فى نصف النهائي المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويشارك اتحاد جدة فى كأس العالم للأندية للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يخوض مانشستر سيتى لأول مرة.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 ،أوقعت الأهلى فى طريق فلومينينسى بطل أمريكا الجنوبية، وذلك حال تخطي المارد الأحمر، للفائز من اتحاد جدة وأوكلاند فى الدور الثاني، ليتجنب الأهلى مواجهة مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضى.



كما ينتظر السيتى الفائز من أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكى فى الدور نصف النهائى من بطولة كأس العالم للأندية 2023.