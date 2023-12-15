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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعاون غير مسبوق بالذكاء الاصطناعي داخل بريكس.. فيديو

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية، أهمية مجال الذكاء والبناء عليه وتوظيفه في الحماية والبناء الداخلي والرعاية الطبية، وشكل النقل المواصلات والشكل المروري، ومجالات أخرى مختلفة.

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 استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ندوة بآداب عين شمس

وقال الدكتور أسامة عبدالرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العنكبوت" مع الإعلامية رينال عويضة، إن هناك تعاون كبير بين مصر والإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو تعاون مستمر، حيث دخلت مصر والإمارات اتفاقية البريكس، وبعد توقيعهما في يناير القادم، ستشهد تعاون صناعي غير مسبوق، في هذا المجال بين كل دول الاتفاقية، وبينها دول تحمل التكنولوجية بشكل كبير، مثل روسيا والصين، ومع دخول مصر والإمارات في هذا المجال، سنشهد نتائج مثمرة وشكل تجاري مفتوح ودائم، وسيستثمر عن صناعات مشتركة بين الدولتين.


وشدد على أن الإمارات كانت من الدول السباقة جدًا في التحول الرقمي، فالتحول الرقم هو الأداة الأساسية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي، وهو عبارة عن آلة مناظرة للمخ البشري، تدير كمية بيانات رهيبة، تعطي الآلات القدرة على التدريب على هذه البيانات واستنباط الأشكال من البيانات واستقراء تلك البيانات وتحليلها والإدلاء بالقرارات والمقترحات عليها، والإمارات نجحت في توليد كمية بيانات ضخمة جدًا وهذا كان هو الوقود الذي أسست عليه الوزارات والمؤسسات للذكاء الاصطناعي.

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