رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة عن خبر وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبدالحق وسر وفاته المفاجئ وماذا يجب أن تفعل لتوخي الحذر من توقف القلب المفاجئ.

خيم الحزن الشديد على الوسط الكروي بعد رحيل عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر.

كيف توفي عمرو عبد الحق؟ وهل يمكن إنقاذ الحالات المشابهة له؟ التفاصيل في تغطيتنا.

سادت حالة من الحزن في الوسط الكروي، بعد الإعلان عن وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق أمس الخميس، حيث أعلنت شقيقته خبر الوفاة وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وعن سبب الوفاة، قيل أنه نتيجة تعرض عمرو عبد الحق لأزمة قلبية مفاجئة أدت لرحيله عن عمر 53 عاماً.

وعانى عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر أزمة قلبية تسببت في فقدانه الوعي ودخوله للعناية المركزة.

وللأسف تعتبر الأزمة القلبية من أشهر المشكلات الصحية المتسببة في الوفاة وتصيب جميع الأعمار حتى الشباب والأطفال أحيانا.

ولكن هناك احتمالية في إنقاذ المريض، إذا عرفت هذه الأعراض وهي الانهيار المفاجئ، وتوقف النبض، وتوقف التنفس، وفقدان الوعي.

وفي حالة لم يكن هناك تنفس أو نبض، عندها فقط ابدأ بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، وعليك إجراء الانعاش القلبي الرئوي باستعمال اليدين فقط وادفع صدر الشخص بقوة وسرعة بمعدل من 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة.

أما إذا كنت مدربًا على الإنعاش القلبي الرئوي وواثقًا من قدرتك على إجرائه بطريقة سليمة، فابدأ بتوجيه 30 ضغطة على الصدر قبل إعطاء نَفَسَي الإنقاذ.

وللأسف تحدث معظم حالات الأزمة القلبية في ساعات الصباح الباكر لأن الصفائح الدموية أكثر لزوجة، ويصاب الشخص بالجفاف جزئيًا، وتكون هرمونات التوتر في ذروتها.

وتعاني النساء أعراض مختلفة للنوبات القلبية مثل الغثيان، وعسر الهضم، وآلام الكتف ومقارنة بألم الصدر التقليدي الذي قد يعاني منه الرجال و 25% من جميع النوبات القلبية خاصة تلك التي تصيب النساء لا يتم التعرف عليها.

وتعتبر المشاعر السلبية عوامل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والضحك مفيد للقلب فهو يريح ويوسع الأوعية الدموية مما يزيد من تدفق الدم بنسبة تصل إلى 20%.

ويكون الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يعيشون مع شريك أو زملاء في السكن.

والغريب في الأمر أنه تزيد احتمالية حدوث النوبات القلبية 27% في عيد ميلاد الإنسان وغيرها من الاحتفالات مثل يوم عيد الميلاد 26 ديسمبر، ويوم رأس السنة الجديدة.

ويعتبر شرب مشروب غازي دايت يوميًا يزيد من احتمالية إصابتك بأزمة قلبية وتعتبر المياه الغازية المملوءة بالفواكه بديلاً جيدًا للتهدئة وإشباع شهيتك للحلويات.