ارتفاع اسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس..اعرف عيار 21 وصل كام

عاودت أسعار الذهب في الارتفاع مساء امس الجمعة 15-12-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

وخلال الـ 20يوم الماضية، شهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة حيث ارتفع سعر جرام الذهب نحو 150 جنيه تقريبا.

وسجل سعر الذهب عالميا 2040 دولار للاوقية وشهدت أسعار الذهب تغيرات كبيرة في أسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، حيث تتراوح زيادة الأسعار بمتوسط 150 جنيه للجرام على مدار العشرة أيام

الماضية.

وقال أحمد محمود احد تجار الذهب ارتفع الذهب خلال الفترة السابقة وبدأ في الارتفاع بسبب التوتر الموجود بالمنطقة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 الي 3303 وعيار 21 وصل سعره الي 2890 وعيار 18 الي 2477 جنيه.

وأشار محمود إلى أن الإقبال الفترة الحالية علي السبائك الذهب والجنيهات الذهب للحفاظ علي قيمة الجنيه امام الدولار مشيرا ان يتراوح اسعار مصنعية السبائك الذهب والجنيهات الذهب من 55 جنيها للجرام لتصل الي 70 جنيها بتختلف باختلاف الوزن، اما المشغولات الذهبية تبدا مصنعيتها من 100 جنيها ويمكن ان تصل 200 جنيها بتختلف باختلاف شكل المشغولات ووزنها.

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