أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يخبر ممولي "صفقة تويتر" أنهم لن يخسروا أموالهم.. وأرخص موبايل أوبو بإمكانات مميزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قدم الملياردير إيلون ماسك ضمانات شفهية لممولي "صفقة تويتر" كوسيلة لطمأنتهم في الوقت الذي تشهد فيه المنصة انخفاضًا كبيرًا في قيمتها كما تواجه انسحابا من كبار المُعلنين.



كشفت تقارير أن شركة Vivo فيفو الصينية قد بدأت بالفعل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X100 في السوق العالمية، وذلك بعد إطلاقها في لأول مر في الصين في شهر نوفمبر الماضي.



يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بسعر مناسب للغاية للشباب ومحدودي الدخل كما يقدم عددًا من الميزات منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل،وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.



تحصل معظم الهواتف الذكية والأجهزة على عروض كبيرة بمناسبة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد، وينتهز الكثير من راغبي الشراء الفرصة ليحصلوا على أفضل العروض.



أعلنت شركة "Honor" هونر الصينية أنه سيتم الكشف عن هاتف Honor 90 GT في 21 ديسمبر 2023، ضمن حدث كبير في الصين، حيث سيضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة.



أطلقت شركة “Meta” ميتا رسميًا تطبيقها Threads في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أشهر من إطلاقه في معظم دول العالم.