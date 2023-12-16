أخبار التكنولوجيا|إيلون ماسك يخبر ممولي "صفقة تويتر" أنهم لن يخسروا أموالهم.. وأرخص موبايل أوبو بإمكانات مميزة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تقارير: إيلون ماسك أخبر ممولي "صفقة تويتر" أنهم لن يخسروا أموالهم
قدم الملياردير إيلون ماسك ضمانات شفهية لممولي "صفقة تويتر" كوسيلة لطمأنتهم في الوقت الذي تشهد فيه المنصة انخفاضًا كبيرًا في قيمتها كما تواجه انسحابا من كبار المُعلنين.
هواتف فيفو العملاقة Vivo X100 تنطلق في الأسواق العالمية
كشفت تقارير أن شركة Vivo فيفو الصينية قد بدأت بالفعل إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Vivo X100 في السوق العالمية، وذلك بعد إطلاقها في لأول مر في الصين في شهر نوفمبر الماضي.
على قد الإيد.. أرخص موبايل أوبو بإمكانات مميزة
يتميز هاتف Oppo A17 من شركة أوبو الصينية بسعر مناسب للغاية للشباب ومحدودي الدخل كما يقدم عددًا من الميزات منها كاميرا بدقة 50 ميجابكسل،وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير.
أفضل موبايل سامسونج تشتريه في الكريسماس.. بمواصفات جبارة
تحصل معظم الهواتف الذكية والأجهزة على عروض كبيرة بمناسبة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد، وينتهز الكثير من راغبي الشراء الفرصة ليحصلوا على أفضل العروض.
بمواصفات جبارة.. هونر تعلن إطلاق Honor 90 GT في هذا الموعد
أعلنت شركة "Honor" هونر الصينية أنه سيتم الكشف عن هاتف Honor 90 GT في 21 ديسمبر 2023، ضمن حدث كبير في الصين، حيث سيضم الهاتف عددًا من المواصفات المميزة.
ميتا توجه صفعة لـ«X» وتطلق تطبيقها Threads في الاتحاد الأوروبي
أطلقت شركة “Meta” ميتا رسميًا تطبيقها Threads في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أشهر من إطلاقه في معظم دول العالم.