سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها لاستغلال موسم الشتاء في السياحة

تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن خطتها للاستغلال الأمثل لموسم الشتاء سياحيًّا، خاصة بعد تأثر مدينتي شرم الشيخ وطابا بأحداث غزة.



وقالت سحر طلعت، يعد موسم الشتاء، موسمًا رئيسيًّا للسياحة في مصر، نظرًا لأن المناخ الشتوى المعتدل في مصر، يجذب العديد من السياح من مختلف العالم لاسيما الدول شديدة البرودة، مثل أوروبا وروسيا.



وأضافت النائبة سحر طلعت، تعد مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع من أهم المناطق السياحية التى يقصدها سياح العالم، لما تتميز به من مناخ مشمس ومناطق سياحية جذابة.



وتابعت عضو البرلمان، نظرًا لاقتراب تلك المدن السياحية من أحداث غزة، لابد أن تكون هناك خطة لدى الحكومة بشأن التغلب على آثار تلك الأحداث، وأن تظل مصر جاذبة للسياحة العالمية.



وأكدت عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد السياحية في مصر في التحديات الاقتصادية حاليًا، خاصة أن السياحة تمثل موردًا أساسيًّا للعملة الأجنبية.