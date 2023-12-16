عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني للحكومة بشأن خطتها لاستغلال موسم الشتاء في السياحة

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة ممثلة في الدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن خطتها للاستغلال الأمثل لموسم الشتاء سياحيًّا، خاصة بعد تأثر مدينتي شرم الشيخ وطابا بأحداث غزة.

وقالت سحر طلعت، يعد موسم الشتاء، موسمًا رئيسيًّا للسياحة في مصر، نظرًا لأن المناخ الشتوى المعتدل في مصر، يجذب العديد من السياح من مختلف العالم لاسيما الدول شديدة البرودة، مثل أوروبا وروسيا.

 وأضافت النائبة سحر طلعت، تعد مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع من أهم المناطق السياحية التى يقصدها سياح العالم، لما تتميز به من مناخ مشمس ومناطق سياحية جذابة.


وتابعت عضو البرلمان، نظرًا لاقتراب تلك المدن السياحية من أحداث غزة، لابد أن تكون هناك خطة لدى الحكومة بشأن التغلب على آثار تلك الأحداث، وأن تظل مصر جاذبة للسياحة العالمية.

وأكدت عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد السياحية في مصر في التحديات الاقتصادية حاليًا، خاصة أن السياحة تمثل موردًا أساسيًّا للعملة الأجنبية.

السياحة النواب سحر طلعت مصطفي غزة شرم الشيخ الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

ترشيحاتنا

لبنان تمطر الأجواء الإسرائيلية برشقات صاروخية مكثفة

يوم رياضي حافل.. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تليفزيون الكويت يقطع برامجه في جميع القنوات ويبث القرآن الكريم

تسلل من جنوب لبنان.. الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض جسما جويا مشبوها

التلفزيون الكويتي يقطع الإرسال ويعلن عن بيان من الديوان الأميري بعد قليل

القباج تشهد فعالية المرحلة الأولى لمشروع تأهيل الشباب للاعتماد على النفس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ