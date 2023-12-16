أخبار التكنولوجيا.. تكنو تطلق موبايل شبيه الآيفون بسعر زهيد.. كيفية تنزيل الإصدار الأخير من واتساب بلس الأزرق

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بكاميرا 108 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل شبيه الآيفون بسعر زهيد

أعلنت شركة تكنو Tecno، في وقت سابق من هذا الشهر عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة يطلق عليه اسم Spark 20، واليوم كشفت الشركة الصينية عن شقيقة بمواصفات أكثر تميزا والذي ينطلق نحن اسم Tecno Spark 20 Pro، ويأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون إلة جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

تستعد شركة سامسونج Samsung، قبل نهاية العام لإطلاق إصدار مخصص من هاتف Galaxy S23 FE، والذي يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، عن سلسلة Hot 40 في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن إصدار محدود مخصص للألعاب، بالتعاون شركة تطوير الألعاب Garena ومقرها سنغافورة.

لا يتوقف سوق الهواتف الذكية عند حد، حيث تتنافس الطرازات والعلامات التجارية الجديدة دائما على المركز الأول، وفي هذا المشهد الديناميكي نرى كيف تتنافس الهواتف الذكية المختلفة مع بعضها البعض، خاصة عند مقارنة النماذج من الشركات المصنعة المختلفة.

طرحت شركة وان بلس OnePlus، تحديث OxygenOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 من جوجل، لعدة إصدارات من أحدث هواتفها الذكية بالأسواق.

يستمر تطبيق واتساب WhatsApp الرسمي في تقديم التحديثات، وفي الوقت نفسه، يقدم الإصدار المعدل واتساب بلس الأزرق WhatsApp Plus، مجموعة من الميزات الجديدة يختتم العام بها، من خلال الإصدار V17.57، سيتمكن مستخدمو تطبيق المراسلة البديل هذا من الاستمتاع بوظائف جديدة.