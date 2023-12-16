كرم جبر يعزي الشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير البلاد

بعث الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برقية تعزية إلى وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقال رئيس المجلس: اتقدم بخالص التعازي والمواساة لقادة وشعب الكويت الشقيق والأمة العربية والإسلامية في فقيد الأمة العربية والإسلامية، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

وأضاف: ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات في خدمة شعبه وأمته العربية والإسلامية ونصرة قضاياها ،وكانت له جهود كبيرة في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء والعمل دائمًا على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه.