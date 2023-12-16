عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تفوز بجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا

دينا الشربينى
دينا الشربينى

اعلنت إدارة جوائز سيبتيموس الدولية عن حصول الفنانة دينا الشربيني على جائزة أفضل ممثلة في أفريقيا.

على جانب اخر تعيش الفنانة دينا الشربيني حالة من الانتعاش الفنية حيث بدأت تصوير الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد لعرضه خلال موسم رمضان 2024.

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

بعد طلاقها.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب ضد حسام حبيب

ضرب وشتائم على متن طائرة.. تفاصيل جديدة في طلاق شيرين وحسام حبيب

دينا الشربينى 

وتعد جوائز سيبتيموس داعمًا قويًا للمواهب والأفكار الجيدة، ما يجعلها  فريدة من نوعها وتقدم الجوائز في ثلاث فئات، أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل فيلم، بجانب تقسيم هذه الفئات الثلاث حسب القارة، و يضم ايضا حفل توزيع الجوائز الفائزين بجائزة إيمي وبافتا وأوسكار.

الجدير بالذكر أن مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد لدينا الشربيني بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

جوائز سيبتيموس الدولية دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني جائزة افضل ممثلة كامل العدد مسلسل كامل العدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

بعد شهر من عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم The Hunger Games الجديد

اختيار مخرجة فيلم باربي رئيسا للجنة تحكيم مهرجان كان 2024

فيصل خورشيد يعلن وفاة زوجته.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

سقط وهو يغني.. وفاة فنان برازيلي شهير على المسرح أمام الجمهور| فيديو

تفاصيل حفل محمد منير ومسار إجباري وعفروتو في رأس السنة

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

بطولة شيرين رضا وليلى علوي.. طرح بوستر فيلم "مقسوم"| تفاصيل

ترشيحاتنا

أذكار المساء مكتوبة كاملة .. تحصن النفس وتمحو الذنوب

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

تحرك عاجل من الزمالك لحل أزمة القيد خلال يناير

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

من طراز رعد .. كتائب القسام: فجرنا عبوات ناسفة في قوة صهيونية

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. ناقد موضة يهاجم إليسا بسبب ملابسها في ميدل بيست

مروان حامد: اتقان التمثيل هو مفتاح نجاح أي فيلم سينمائي

حلقت شعرها وخضعت لعلاج الإدمان..رحلة زواج وطلاق شيرين وحسام لمدة 6 سنوات

الطعمية والفول نعمة| جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناولهما

فيديو

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

عمرو سلامة يطرح أغنية فيلم شماريخ.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ