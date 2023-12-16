خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة بآخر اجتماع في 2023 أمر متوقع

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن أسعار الفائدة بشكلها الحالي أسهمت في تراجع معدلات التضخم.

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، أنه من المتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المرتقب والأخير لهذا العام.

الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

أكد وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، أمر جيد؛ لتثبيت الفائدة في مصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أسعار الفائدة الحالية أسهمت في تراجع التضخم من 35.8% في أكتوبر الماضي لـ 34.6% في نوفمبر.