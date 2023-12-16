بالخطأ.. رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن مقتل 3 رهائن إسرائيليين

أعلن رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مسؤوليته عن مقتل 3 رهائن إسرائيليين، عن طريق الخطأ، على يد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقا أوليا في الحادث.

وقال هاليفي في بيان بالفيديو: 'الجيش الإسرائيلي، وأنا كقائد له، مسؤولون عما حدث، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في القتال المستقبلي'، في إشارة إلى ما حدث باعتباره 'حدثًا صعبًا ومؤلمًا'.

وأضاف 'ليس هناك ما يريده جنود الجيش الإسرائيلي وقادتهم في قطاع غزة أكثر من إنقاذ الرهائن أحياء. وفي هذه الحالة، لم ننجح. نشعر بالحزن العميق للعائلات لمقتل الرهائن'.

وقال رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي: 'القرار في جزء من الثانية يمكن أن يكون قرار حياة أو موت. أعتقد أن الرهائن الثلاثة فعلوا كل ما في وسعهم حتى نفهم – لقد تحركوا بلا قميص حتى لا نشتبه في أنهم يحملون متفجرات وكانوا يحملون قطعة قماش بيضاء – لكن التوتر تغلب على كل ما سبق”.

ونوه هاليفي، بأن الجيش الإسرائيلي أنهى تحقيقا أوليا في الحادث، وأبلغ عائلات الرهائن المقتولين بالنتائج التي توصل إليها، قائلا: "لقد أبلغنا العائلات بالنتائج الصعبة، ونشرناها للجمهور بشفافية، قد تكون هناك حالات إضافية يهرب فيها الرهائن، أو يتم التخلي عنهم في أثناء القتال، وعلينا واجب ومسؤولية إنقاذهم أحياء”.