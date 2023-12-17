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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الصين تتوسع في حظر آيفون وأفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S23

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تقارير: الصين تتوسع في حظر هواتف آيفون والتحول للبدائل المحلية 

 

أفادت تقارير أن الصين تتوسع في الحظر المفروض على هواتف آيفون، حيث أن العديد من الوكالات الصينية والشركات المدعومة من الدولة في جميع أنحاء الصين طلبت من موظفيها عدم إحضار هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة الأجنبية إلى العمل.

 

بتصميمات فاخرة.. هونر تتعاون مع Porsche Design لتقديم هواتف Honor Magic6


كشفت تقارير أن هواتف Honor Magic6 من شركة “هونر” الصينية ستحصل على تصميمات فاخرة وأنيقة للغاية، وذلك بعدما أعلنت شركة Honor وشركة التصميم الفاخرة Porsche Design مؤخرًا عن اتفاق للتعاون في تصميمات الهواتف الذكية المتطورة القادمة.  

 

وفر 10 آلاف جنيه.. أفضل بديل لهاتف سامسونج Galaxy S23


تقدم شركة سامسونج بديل قوي لهاتف Galaxy S23 الرائدة مع فئة FE والتي تتميز بمواصفات كبيرة مع تصميم شبابي، وأيضا سعر أرخص كثيرا، حيث يمكن لهاتف Galaxy S23 FE تحقيق أفضل معادلة ممكنة وهي الجمع بين بديل للمواصفات الممتازة والسعر المناسب.

 

أشيك وأقوى موبايل شاومي للشباب بسعر مناسب جدًا


يعد هاتف Redmi Note 12 من شركة شاومي الصينية واحدًا من أكثر الهواتف المميزة التي تقدم قيمة كبيرة مع سعر مناسب جدا للشباب والفئة المتوسطة.

 

أبل تصدر تحذيراً عاجلًا لمستخدمي ساعاتها الذكية Apple Watch


حذرت شركة "Apple" أبل جميع مالكي ساعاتها الذكية Apple Watch من خطورة استخدام شاحن مزيف، كما شددت الشركة على أهمية الابتعاد عن أجهزة الشحن التي لم تقم الشركة بتصنيعها أو التي لا تحمل شهادة MFi من الشركة.    

 

موبايل غامض من موتورولا للشباب بمواصفات مميزة


كشفت تسريبات عن عدد من مواصفات هاتف ذكي قادم من شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية إلى جانب شاشة جيدة وكاميرا فائقة الدقة.

 

 

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