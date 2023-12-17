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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاصطفاف والتكاتف والتماسك ..ملاذ مصر الآمن لتخطي الأزمات والتحديات

فخامة الرئيس السيسي
فخامة الرئيس السيسي

مع تزايد الأوضاع صعوبة في المنطقة تسعى مصر بكل قوة وفي كافة الاتجاهات للحفاظ على الأمن القومي المصري بكل حكمة، ويبقى الحل الوحيد لمواجهة هذه التحديات هي الاصطفاف والتكاتف والتماسك والوقوف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية لتخطي هذه الأزمات.

الرئيس السيسي 

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

ومع بداية الأزمة وتصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يؤكد الرئيس السيسي مرارا وتكرارا على ثوابت الأمن القومي المصري بخصوص التهجير من غزة، وأن هذه القضية ستبقى باقية في الضمير الوطني المصري.

فالدولة المصرية قيادة وشعبا تعتبر "القضية الفلسطينية" قضية مصر الأولى، ونرى حشودا من المصريين خلف القيادة السياسية وتدعمها لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية.

وحول أفضل السبل للحفاظ على الأمن القومي المصري، قال جمال رائف، الكاتب الصحفي والباحث السياسي: إن وحدة الصف الداخلي المصري هي صمام أمان الوطن.

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وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التماسك الداخلي ووحدة الصف المتمثل في حالة الاصطفاف الوطني الذي تشهده مصر هو كلمة السر في بقاء الوطن وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية وأيضا الخارجية المختلفة، وكان هناك حالة من الاصطفاف أحبطت حروب الأكاذيب والشائعات التي حاولت النيل من الوطن وهذا بعد أن تحصن الشعب المصري بوعي وإدراك حقيقي بالواقع ما أحبط محاولات إفشال الدولة التي تعرضت لها مصر منذ عام 2011.

الرئيس السيسي

الاصطفاف لحماية الأمن القومي

وتابع: وكانت هذه المحاولات تستهدف بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد وإحداث حالة عدم ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وصولا لمرحلة افشال الدولة وهو الأمر الذي تحقق في بعض دول الجوار الإقليمي، بينما ظلت الإرادة المصرية تشكل وحدة صف داخلي بمثابة حائط صد حقيقي عصم الوطن من الانزلاق نحو الفوضى وهو ما تجلي في ثورة 30 يونيو المجيدة بعد ان اختار الشعب المصري الاستقرار والعمل وتحقيق التنمية وشق الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن حالة الاصطفاف الداخلي للشعب المصري عززها وجود قيادة سياسية قادرة على قيادة الوطن بحكمة ورشد فكان ومازال رهان الرئيس عبد الفتاح السيسي علي وعي وقدرة الشعب المصري هو الرهان الرابح، وهو الامر الذي يثبت صحته مع كل تحدي يواجه الدولة المصرية.

وأشار الي أن التمسك بحالة الاصطفاف حول الوطن والقيادة هي الملاذ الأمثل لتجاوز أي تحديات تجابه الوطن والحفاظ على استقراره وصون أمنه القومي في ظل تعاظم التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الداخل المصري، فالاستمرار واستكمال المسار نحو الجمهورية الجديدة هو التحدي الحقيقي الذي يواجه الوطن في ظل إقليم تموج به الصراعات، تحدي ينكسر أمام وحدة وصلابة وحدة الصف المصري التي هي صمام أمان بقاء الوطن.

 جمال رائف

تأييدا للقضية الفلسطينية 

ويذكر أن الدولة المصرية ترفض رافضا قاطعا بقرار التهجير ودخول أهل غزة من معبر رفح أو النزوح لدول الجوار، حفاظا على الدولة الفلسطينية وقضيتها وأراضيها وعدم تصفيتها.

حماية أمن مصر القومي

ويمكن القول إنه من هنا تأتى وجوبية الاصطفاف خلف ما تقوم به القيادة المصرية الحكيمة من تحركات وقرارات تستهدف صالح القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن مصر القومي.

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برلماني: ندعم السيسي لحماية الأمن القومي.. وموقفنا بشأن القضية الفلسطينية واضح| فيديو

وتتميز القيادة السياسية بوضوح الرؤية نحو المستقبل وخطورة الأحداث الجارية وعواقب التصعيد على المنطقة والعالم بأسره؛ فهي تسعى بقوةٍ وفعاليةٍ لاستغلال الفرص والإمكانات والطاقات لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين بناءً على حدود عام 1967، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وتحقيق السلام العادل لهم وللمنطقة.

مصر والقضية الفلسطينية 
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