كولر يكشف مصير موديست مع الأهلي بعد إنتهاء مونديال الأندية

حسم مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، موقف المحترف الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، بعد انتهاء مشواره مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وقال «كولر» في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: «نعم مشوار موديست انتهى في مونديال الأندية، لكن لم ينته مع الأهلي».

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي غدا الاثنين في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جده في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.