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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"زهرة المدائن" معرض تشكيلي يتناول القضية الفلسطينية في مكتبة مصر الجديدة.. غدا

صدى البلد

يفتتح الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة  في الساعة الرابعة من عصر غد الاثنين، معرضًا للفن التشكيلى بعنوان "زهرة الدائن" الذى يضم أكثر من 30 لوحة فنية تعبرعن مأساة الشعب الفلسطينى الصامد وتحديه للغطرسة الصهيونية. 

كما يركز المعرض على القضية الفلسطينية وما تتعرض له من تهويد للاراضى الفلسطينة ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية القضية على حساب الدول والاراضى العربية  ، المعرض تنفذه مكتبة مصر الجديدة احد الصروح الثقافية التابعة للجمعية .

وقال “حلمى”، إن المعرض يشارك فيه  12  فنانا، ويضم عشرات اللوحات الفنية من إبداعات ورش العمل التى تنظمها مكتبة مصر الجديدة  طوال العام تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو والتي تركز على القضية الفلسطينية وما تتعرض له فلسطين من عمليات تهويد وتهجير لسكانها الأصليين مع إظهار البعد العربي والإسلامي للمدينة.

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يشارك فى المعرض الفنانين يوسف اميل ، محد ابو سعدة ، مها توفيق ، منال سامى ، منى عارف ، نجلاء سعيد ، حنان منصور ، يوسف علاء ، سحر يونس ، مها الشيخ ،  ايمان شعبان .

وأكد حلمى أن معرض الفن التشكيلي إن يظهر ما يحدث في القدس وما يتعرض له أهلنا هناك من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة وطمس معالمها أوجب علينا أن نعمل على حشد كل الدعم والمساندة وإتاحة الفرصة للفنانين من كافة أرجاء العالم للتعبير بإبداعاتهم عن دعمهم لأصحاب الحق ورفضهم لسياسة التهويد التي ينتهجها الاحتلال.

مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمي الفنان التشكيلي الفن التشكيلي لقضية الفلسطينية

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