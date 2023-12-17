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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال 15 يوما.. الغرف التجارية: انخفاض سعر السكر لـ 27 جنيها

السكر
السكر

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين باتحاد الغرف التجارية، إن المستهلك يعطي فرصة للتاجر في أوقات كثيرة لرفع الأسعار، موضحا “عندما يكون هناك طلب مستمر من المستهلكين على السلعة يعمل بعض التجار على رفع الأسعار”.

وأضاف “بشاي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن قرار منع حظر السكر سيعمل على زيادة المعروض، حيث تنتج مصر ما يقارب من 85% من السكر عن طريق قصب السكر والبنجر.

وأكد أنه خلال 10 أو 15 يوما سينخفض سعر السعر ليكون ما بين 27 و31 جنيها، متابعا “بعض التجار يعملون على تخزينه أو التجارة به في السوق السوداء”.

وأشار إلى أن المواطن يعطي الفرصة أحيانا للتاجر لكي يخزن السلعة ويبيعها بسعر أعلى.

السكر قصب السكر اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية البنجر

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