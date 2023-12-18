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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جديدة كليًا .. قدرات خارقة لـ NIO ET5 الكهربائية |صور

سيارة NIO ET5 TOURING
سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

كشفت شركة NIO، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة NIO ET5 TOURING، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى اعتمادها على باقة من التقنيات المتطورة والعصرية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر.

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سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 

القدرات الفنية للسيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 

 

تعتمد السيارة الكهربائية NIO ET5 TOURING على بطارية سعة 75 أو 100 كيلووات/ساعة، مما يمنحها القدرة على مواصلة مدى سير يبلغ كيلومتر، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 

زودت السيارة NIO ET5 TOURING بعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة اجمالية بلغت 360 كيلووات في الساعة، اي ما يعادل 490 حصانا، و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 4 ثواني.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 

وتضم السيارة NIO ET5 TOURING جنوط رياضية وسقف زجاجي، مع مرايات كهربائية التحكم وحساسات حركة، بالاضافة إلى اضاءة خارجية LED، مع مصابيح حادة، وكاميرا للمتابعة، وحساسات ركن وحركة، إلى جانب شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 

وتحتوي السيارة NIO ET5 TOURING على وسائد هوائية يصل عددها إلى 6 AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى باقة من تقنيات التحكم والحماية، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح بصمة، ونظام صوتي ترفيهي مميز، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومساحة تخزين خلفية تصل لـ 1300 لتر.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية 
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