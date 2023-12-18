جديدة كليًا .. قدرات خارقة لـ NIO ET5 الكهربائية |صور

كشفت شركة NIO، عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة NIO ET5 TOURING، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى اعتمادها على باقة من التقنيات المتطورة والعصرية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

القدرات الفنية للسيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

تعتمد السيارة الكهربائية NIO ET5 TOURING على بطارية سعة 75 أو 100 كيلووات/ساعة، مما يمنحها القدرة على مواصلة مدى سير يبلغ كيلومتر، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

زودت السيارة NIO ET5 TOURING بعدد 2 من المحركات الكهربائية، بقوة اجمالية بلغت 360 كيلووات في الساعة، اي ما يعادل 490 حصانا، و700 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 4 ثواني.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

وتضم السيارة NIO ET5 TOURING جنوط رياضية وسقف زجاجي، مع مرايات كهربائية التحكم وحساسات حركة، بالاضافة إلى اضاءة خارجية LED، مع مصابيح حادة، وكاميرا للمتابعة، وحساسات ركن وحركة، إلى جانب شاشة داخلية تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

سيارة NIO ET5 TOURING الكهربائية

وتحتوي السيارة NIO ET5 TOURING على وسائد هوائية يصل عددها إلى 6 AIRBAGS، وفرامل مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى باقة من تقنيات التحكم والحماية، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح بصمة، ونظام صوتي ترفيهي مميز، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومساحة تخزين خلفية تصل لـ 1300 لتر.