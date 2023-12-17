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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

صدى البلد

في ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة، قام الأخوان أورفيل وويلبر رايت، المعروفين باسم الأخوان رايت، بتحقيق أول رحلة ناجحة في تاريخ الطيران بطائرة ذاتية الدفع أثقل من الهواء في 17 ديسمبر 1903. حيث حلقت الطائرة لمدة 12 ثانية وقطعت مسافة 120 قدمًا في رحلتها الأولى.

بعد إجراء بحث شامل حول جهود المهندسين الآخرين في بناء طائرة أثقل من الهواء وقابلة للتحكم، قرر الأخوان رايت مراسلة مكتب الطقس الأمريكي للاستفسار عن مكان مناسب لإجراء اختبارات الطائرات الشراعية.

أول تجربة طيران ناجحة

وفي 17 ديسمبر 1903، حقق الأخوان رايت أول تجربة طيران ناجحة باستخدام طائرة أثقل من الهواء. وبعد عدة سنوات من تحقيقهما لنجاحات في مجال الطيران، أدركت الحكومة الأمريكية أهمية هذه التقنية.

كان الأخوان أورفيل وويلبر رايت من الولايات المتحدة، وعملا كميكانيكيين وفنيين للدراجات الهوائية. وكان لديهما شغف كبير بمجال الطيران، مما ساعدهما في تحقيق حلم الطيران بواسطة طائرة تحمل أجنحة وتعتمد على قوة رفع مشتقة من محرك. وبعد ذلك أصبح للتكنولوجيا التي طوَّراها اسمٌ عالميٌ، وهي "الطائرة".

الأخوان رايت

بعد نجاح تجربتهما، أشادت الصحف الرئيسية في الولايات المتحدة بإنجازهما في اليوم التالي، حيث أعلنا عن تحقيق حلم البشرية في الطيران الذي طالما راودهما منذ ولادتهما ورؤيتهما للطيور والنسور وهي تحلق في السماء. وتم استقبال المخترعين كأبطال في فرنسا، حيث قام أورفيل رايت بأطول رحلة جوية استغرقت 75 دقيقة وارتفع خلالها لارتفاع يزيد عن 100 متر.

شهد القرن العشرين تقدمًا هائلاً في مجال الطيران على مدى ما يقرب من مائة عام. حيث تطورت الطائرات ودخلت عصر الإنتاج الصناعي، وتراوحت أحجامها وأشكالها وأداءها والمهام التي تنفذها.

الأخوان رايت
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طيران الإنسان

على الرغم من أن الأخوان رايت لم يحصلا على تعليمٍ متقدم يتجاوز المدرسة الثانوية، إلا أنهما كانا مهووسين بإمكانيات طيران الإنسان، ودرسا كل ما أمكنهما حول الديناميكا الهوائية. وبعد اكتشافهما خطأ جميع الجداول المنشورة حول ضغط الهواء على الأسطح المقوسة، قام الأخوان ببناء نفق هوائي خاص بهما في ورشتهما، حيث قاما بتجربة أكثر من 200 نموذج للأجنحة.

في عام 1909، قرر الأخوان رايت ترك تجارة الدراجات الهوائية الخاصة بهما وتأسيس شركة طيران، تولى ويلبر رئاسة الشركة حتى وفاته.

باختصار، حقق الأخوان رايت حلم الطيران وأسهما في التطور التكنولوجي للطائرات. بدأت رحلتهما في عام 1903، ومنذ ذلك الحين، شهد العالم تقدمًا كبيرًا في مجال الطيران وتنوعت التقنيات والتطبيقات التي استخدمت في صناعة الطائرات.

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الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

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