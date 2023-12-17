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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الأعلى للثقافة" يفتح باب التقدم للبرنامج التدريبي دوائر الإبداع.. اعرف الشروط

صدى البلد

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي دوائر الإبداع Creative Circles بمحافظة المنيا، وذلك ابتداءً من يوم 15 ديسمبر حتى 31 من الشهر نفسه.

ودوائر الإبداع، هي حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة لشباب الأقاليم من القطاعين الحكومي وغير الحكومى، تعمل الحاضنة على تقديم الدعم التدريبى في مجال الإدارة الثقافية للعاملين بالمجال الثقافى، كما تمنح في مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفني للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة.

المستهدفين، مديرى الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام في (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)

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شروط التقدم

 

ـ أن يكون أحد العاملين بالحقل الثقافي (الحكومي– والقطاع المستقل والأهلي والأفراد)

ـ أن يكون من قاطني محافظة المنيا.

ـألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

ـ أن يكون لدى المتقدم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة يرغب في العمل على تطويرها.

معايير المشروع:  وضوح الفكرة وجديتها، وأن يعكس المشروع احتياجا وجدوى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية من تنفيذ المشروع، الالتزام التام بحضور التدريب كاملا وعدم التغيب والالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب، التدريب مجاني بالكامل، وفى حالة تغيب المتقدم يحظر مشاركته في أي تدريبات لاحقة، واخر موعد للتقديم 31 ديسمبر.

للثقافة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية الاعلى للثقافة القضية الفلسطينية المعاهد الثقافية الأوروبية المشاريع الثقافية

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