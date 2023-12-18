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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحفلة السبب.. تفاصيل انفصال شيرين وحسام حبيب بعد 5 سنوات

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

 عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" بهدوء ودون أزمات.. تفاصيل انفصال شيرين وحسام حبيب".

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مين اللي غلطان.. مفاجأة جديدة بشأن طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

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الحاجة دي تتعب نفسية أي راجل.. ناقد يكشف سبب طلاق شيرين وحسام حبيب


وكشفت القناة أن الخلافات بين المطربة شيرين عبد الوهاب، والمطرب حسام حبيب استمرت لمدة 5 سنوات، وكل فترة تخرج شيرين وتعلن الطلاق والانفصال.


وأوضحت القناة أن شيرين وحسام، تحدثوا للصحف، وأكدوا الانفصال بشكل رسمي، وأن البعض قال إن الانفصال تم بعد مشاركة شيرين في حفل روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض.


وتابعت القناة أن شيرين خرجت في تصريحات صحفية، وقالت إن الطلاق تم بعد صلاة المغرب في القاهرة، وأنها بخير والفترة المقبلة ستخرج بـ أغاني جديدة لـ الجمهور.
 

وخرج الإعلامي عمرو أديب، وقال إنه تواصل مع المطربة شيرين عبد الوهاب، وأكدت له أن الطلاق تم بشكل حضاري، ولا توجد أي مشكلات مع حسام، والطلاق تم بشكل رسمي.


وتابع عمرو أديب، أن يتمنى أن تكون بداية جديدة، لـ شيرين وحسام، وأن شيرين تجهز لـ 5 أغاني جديدة بالفترة المقبلة، وأن شيرين تعمل على نفسها.


وأوضح عمرو أديب، أن شيرين مهتمة بـ نفسها، وتعمل رجيم، وأن طلاقها لن يوقف مسيرتها الفنية، وأنها توجه رسالة لـ الجمهور، بأنها بخير وحسام بخير.

 

وأشار إلى أنه يطالب الجميع بعد توجيه كلمات غير صحيحة عن الطلاق، ولا أحد يقول " مين اللي غلطان".

https://www.youtube.com/shorts/AZrrYtVOUxM?feature=share

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