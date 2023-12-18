CIB أول بنك مصري يحصل على شهادة الايزو 29993 بإدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمي

حصل البنك التجاري الدولي مصر -سي. اي. بي على شهادة الايزو 29993 المتخصصة والرائدة دوليا في مجال نظام إدارة خدمات التعلم خارج إطار التعليم الرسمي والمعترف بها من قبل عدة مؤسسات عالمية كأول بنك في المصارف والمؤسسات المصرية للحصول على تلك الشهادة المرموقة.



منحت هذه الشهادة الي قطاع التدريب و التطوير بإدارة الموارد البشرية بالبنك من BSI (British Standards Institution)عن مجمل اعماله للأنشطة التدريبية المتميزة المقدمة للعاملين بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق و المراجعة للسياسات و الإجراءات المتبعة بإدارة التدريب تماشيا مع المعايير والأسس المعتمدة في نظم الإدارة العالمية ، تتزامنا مع سعي البنك التجاري الدولي المستمر لتحديث الخدمات التعليمة المقدمة لمواكبة اهم المستجدات و التطبيقات العملية و ملاحقة الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي، و ايمانا بالدور الفعال لتدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز نجاح المؤسسة التي من شأنها توثر علي تطوير جودة و كفاءة مستوي الخدمة المقدمة و تلبية احتياجات العملاء.



هذا ويُعتبر "التجاري الدولي" أكبر بنك قطاع خاص في مصر من حيث المركز المالي ونموذج أعماله الفريد، حيث يقدم البنك مجموعة واسعة ومتميزة من المنتجات والخدمات البنكية لعملائه من الأفراد وأصحاب الثروات والمؤسسات والشركات بمختلف أنواعها.