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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة

الرئيس السيسي يتسلم
الرئيس السيسي يتسلم أوراق سفيرة البحرين

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أمس بقصر الاتحادية، أوراق اعتماد السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة. 

ونقلت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمنياتهما له بدوام الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية دوام التقدم والازدهار. 

من جانبه، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة بنقل تحياته وتقديره لملك البحرين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمنيًا لمملكة البحرين وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، ولسعادة السفيرة كل التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة. 

وأعربت السفيرة فوزية عن اعتزازها بأن تكون سفيرة لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة في ظل الروابط القوية والتاريخية التي تجمع بينهما، والتي تزداد تأصلًا ورسوخًا بمر السنوات، منوهة إلى عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تشهد طفرة غير مسبوقة في تاريخها من خلال التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة بفضل ما يحظى به من اهتمام ورعاية القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين، وحرصهما الدائم على توطيد أواصر هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يحقق الخير والنماء والتقدم لمملكة البحرين ومصر الشقيقة.

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