قرعة ملحق الدوري الأوروبي.. مواجهة صعبة لـ روما ونزهة لـ ميلان| تفاصيل

أسفرت قرعة ملحق الدوري الأوروبي التي سحبت اليوم، الإثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات متباينة للفرق الإيطالية.

وسيجد روما، نفسه في مواجهة صعبة أمام فينورد الهولندي، كأقوى مباراة في هذا الدور، فيما يجد ميلان نفسه في نزهة سهلة أمام رين المتراجع في الدوري الفرنسي.

وجاءت باقي المواجهات متباينة، حيث يلعب لانس ضد فرايبورج، وجالطة سراي ضد سبارتا براج، وسبورتنج لشبونة مع يونج بويز، ومارسيليا ضد شاختار، وبنفيكا أمام تولوز، وبراغا ضد كاراباج.

وتقام مباراة الذهاب على ملاعب فرق فينورد، يونج بويز، جالطة سراي، لانس، براغا، بنفيكا، ميلان، شاختار، فيما تقام مباريات الإياب على ملاعب منافسيهم.

وتقام جولة الذهاب لدور الملحق بالدوري الأوروبي يوم 15 فبراير المقبل، على أن تقام جولة الإياب يوم 22 من نفس الشهر.

وسيلتقي المتأهلون من هذا الدور، مع المتأهلين كمتصدرين للمجموعات، وهم: وست هام، وبرايتون، وليفربول، ورينجرز، وأتالانتا، وفياريال، وباير ليفركوزن، وسلافيا براج، في قرعة تجرى لاحقا.

نتيجة القرعة



فينورد × روما

ميلان × رين

لانس × فرايبورج

يونج بويز × سبورتنج لشبونة

بنفيكا × تولوز

براغا × كاراباج

جالطة سراي × سبارتا براج

شاختار × مارسيليا