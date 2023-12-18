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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان - أرشيفية
جنوب لبنان - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شن غارات على عدة مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان: “استهدفنا موقعا لإطلاق القذائف ومبنى عسكريا لحزب الله في جنوب لبنان”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خططا لشن عملية برية جديدة ضد حزب الله، على خلفية تخوف وتحذيرات المسئولين الإسرائيليين من أن هجوم 7 أكتوبر لا يمكن مقارنته بشراسة هجوم مباغت من الشمال.

ووفقا لصحيفة "التايمز" فأن "الهجوم الإسرائيلي البري الذي يدور الحديث حوله، يهدف إلى إبعاد قوات حزب الله في جنوب لبنان شمالا إلى نهر الليطاني، وهو خط ذو أهمية لكلا الجانبين. وسط تصاعد الهجمات الصاروخية المتبادلة منذ اندلاع الحرب في غزة ومخاوف من أن الجماعة "حزب الله" أقسى وأكثر خطورة من حماس".

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير: "ما حدث في الجنوب لا يقارن بما يمكن أن يفعلوه هنا.. العقيدة الإسرائيلية هي نقل الحرب إلى الجانب الآخر.. القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إرسال قوات برية عبر الحدود يجب أن تتخذه حكومة الطوارئ الحربية الإسرائيلية".

الاحتلال الاسرائيلي حزب الله لبنان

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