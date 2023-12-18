وزير الدفاع الأمريكي: دعمنا لإسرائيل لا يمكن زعزعته

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف «أوستن»، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه: «حماية الفلسطينيين في غزة هو واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة