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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الدفاع الأمريكي: دعمنا لإسرائيل لا يمكن زعزعته

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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وزير الدفاع الأمريكي: لا نملي جداول زمنية أو شروط بشأن حرب غزة

وأضاف «أوستن»، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن حركة حماس لديها رؤية في المستقبل أن تكرر 7 أكتوبر مرات عديدة، مردفا: «علينا أن نعمل كي يكون هناك مستقبل أكثر أمانا لإسرائيل، وسنعمل كل ما هو مستطاع لإعادة كل مختطف إلى بيته».

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أنه: «حماية الفلسطينيين في غزة هو  واجبنا أيضا، وعلينا زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، في اجتماعنا اليوم اتفقنا على اتخاذ إجراءات للتهدئة بالضفة

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