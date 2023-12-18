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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يعرف كيف يتصرف.. بايدن في ورطة بعد انهيار أرقامه باستطلاعات الرأي

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجه كلمات صارمة لمساعديه قائلا إن أرقامه في استطلاعات الرأي منخفضة بشكل غير مقبول.

وأوضحت “واشنطن بوست”، أن بايدن أراد معرفة كيف يتصرف فريقه وحملته بشأن انخفاض أرقامه في استطلاعات الرأي.

وفي وقت سابق، حث أكثر من 130 موظفًا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية إدارة الرئيس جو بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في رسالة موجهة إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الشهر الماضي وحصلت عليها شبكة سي إن إن.

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جاء في الرسالة: “إننا ننضم إلى زملائنا و أقراننا في الكابيتول هيل، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة الخارجية، وعبر السلطة التنفيذية الذين أعربوا عن مخاوف مماثلة في حث إدارة بايدن على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية”.

ولم يتم ذكر أسماء الموظفين في الرسالة، المؤرخة في 22 نوفمبر 2023، لكنهم يقولون إنهم يعملون في العديد من الوكالات الفيدرالية داخل الوزارة بما في ذلك إدارة الهجرة والجمارك، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.

جو بايدن الرئيس الأمريكي

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