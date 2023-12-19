مغني راب شهير في ورطة بسبب معجبة.. ماذا فعل؟

أثار مغني الراب الشهير، بلوفيس، حالة من الجدل بسبب مشاجرة عنيفة وقعت في احدي النوادي الليلة.

أثناء الحفل الذي وقع في لوس أنجلوس، طلب بلوفيس من احدى معجباته أن تصعد إلى خشبة المسرح، وبمجرد تنفيذها لهذا الطلب بالفعل قام بدفعها بشكل عنيف.

رابر أمريكي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإنه بينما يقوم بلوفيس بدفع الفتاة والتي تردد أنها كانت صديقة سابقة له كان يصرخ فيما حوله مرددًا “امسكوها” كما أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر الإنترنت.

وعن سبب قيام الرابر الأمريكي بهذا التصرف الغريب، فقد تردد أن الفتاة قامت بإلقاء الثلج على أخرى أثناء الحفل، لكن لم يوثق حقيقة ذلك في أي مقطع فيديو.