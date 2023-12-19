لدينا القدرة للحفاظ على أمننا.. رسائل قوية من السيسي بعد فوزه بالانتخابات

عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد على بناء "جمهورية جديدة" تسترد مصر من خلالها عافيتها وتعزز قدراتها الاقتصادية وتبنى الإنسان وتوفر الحياة الكريمة وسكن مناسب وصحة جيدة للمواطنين.

الرئيس السيسي

الجمهورية الجديدة وقدراتها

ونزل الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024 بحشود غفيرة للحفاظ على استقرار الوطن وأمنه القومي، وأنهوا عرسهم الديموقراطي المفرح بالتجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، تبدأ في الأسبوع الأول من أبريل 2024، وتستمر حتى العام 2030، محققاً نسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي بلغت 44.2 مليون صوت.

وفي أول كلمة له بعد الفوز، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجمهورية الجديدة تمتلك القدرات العسكرية التي تحافظ على أمنها القومي، بقوله خلال الحديث عن الأزمات التي تواجه البلاد: "أقول لكم بالصدق المعهود بيننا، إنني أدرك يقينا حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها كما أؤكد إدراكي، بأن البطل في مواجهة هذه التحديات، هو المواطن المصري العظيم الذي تصدى للإرهاب وعنفه، وتحمل الإصلاح الاقتصادي وآثاره، وواجه الأزمات بثبـات ووعـي وحكمـ".

وأضاف السيسي: أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد، لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها، في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها، وتضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها وتســعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي، ومكتسبات شعبها هذه مصر، التي نحلم بها جميعا.

وواصل: هؤلاء هم المصريون الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم وسأكون صوتهم جميعا، مدافعا عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فعالية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية وهو ما أفرز تنوعا في الأفكار والرؤى، ناتجا عـن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية.

الرئيس السيسي

تضمن لمصر البقاء والصمود

وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت على استكمال مسار البناء والعمل كمسار أمثل لمواجهة كافة التحديات لهذا أكد الرئيس على الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة وكافة مفردات قوتها الشاملة.

وأوضح رائف ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن قوة الشاملة للجمهورية الجديدة تعزز من قدرات الوطن السياسية والاقتصادية وأيضا العسكرية ما يضمن لمصر البقاء والصمود وأيضا المحافظة على أمنها القومي في ظل تلك المتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر على مختلف دول العالم.

وتابع: فقد حملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار وشملت عدة رسائل هامة أبرزها ان الجمهورية الجديدة تحترم الدستور والقانون وتنطلق من رحم الهوية الوطنية وتنطلق نحو تحقيق الحداثة والتنمية بهدف بناء الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة لكافة افراد الشعب المصري.

وواصل: مما يؤكد عزم القيادة السياسية على مواصلة العمل على مواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية بشكل متواز بما يضمن استمرار التنمية والتطوير بمختلف المجالات سواء السياسية والاقتصادية أو الاجتماعية وصولا لهدف الجمهورية الجديدة التي يتطلع لها الشعب المصري.

جمال رائف

الولاية الثالثة للرئيس السيسي

وكانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز المرشح عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج مصر، أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل أيام 10 و11 و12، بنسبة 89.6%.

وبذلك تصبح الولاية الجديدة للسيسي هي الثالثة، وكان جرى انتخاب السيسي رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97% من الأصوات.