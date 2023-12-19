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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصويت لوقف الحرب.. كيف دعم المصريون أهالي غزة في شخص الرئيس؟

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعد فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات جدد الرئيس رفض مصر القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي 

رفض الحرب غير الإنسانية على غزة

وفي أول كلمة له بعد الفوز، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية كان تصويتا أمام العالم كله لرفض الحرب غير الإنسانية في غزة.

وتابع: أتحدث إليكم اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم، وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وهو ما يعد دلالة واضحة، لكل متابع في الداخل أو في الخارج عن حيوية وفاعلية المجتمع المصري بكافة أطيافه وفئاته ويؤكد على أن إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية.

تهديد للأمن القومي

وواصل: ذلك المشهد الذي تابعته عن كثب، ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة، حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام.

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وأشار السيسي: وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتا للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية، في مشهد حضاري راق تضافرت فيه جهود الدولة حكومة وشعبا، ليخرج بهذا المظهر المشرف والذي لم يشهد أية تجاوزات أو خروقات أمنية على الرغم من هذه الحشود غير المسبوقة.

الرئيس السيسي 

رسائل واضحة للخارج والداخل

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل رسالة واضحة للداخل والخارج، فالداخل ليؤكد أن الدولة المصرية قادرة على حماية مقدرات الشعب المصري والأمن القومي في ظل أن هذه الكلمة تتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح فارس ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه الانتخابات حصل فيها الرئيس السيسي على قرابة الـ 40 مليون صوت من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهذا الرقم يعكس أن هناك إدارة شعبية حقيقية للمشاركة في العملية الانتخابية وثقة كبيرة للقيادة السياسية لمواجهه التحديات المتزايدة.

رسالة لكل من يريد العبث بالأمن القومي

وتابع: وعلى مستوى الخارج، تحمل كلمة الرئيس السيسي رسالة مهمة لكل من يريد العبث بالأمن القومي المصري في ظل تصاعد الأحداث في قطاع غزة وتهديد حدود مصر الشرقية.

وواصل: وهذا تأكيد للرسائل عدة وجهتها القيادة السياسية المصرية لإسرائيل وغيرها لمن يريد العبث بالأمن القومي المصري فيما يخص تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهذا ما حذرت منه الدولة المصرية وبأنه لن تسمح الدولة المصرية بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب دول الجوار فلسطين كمصر والأردن.

الدكتور حامد فارس 

أعلى نسبة تصويت في التاريخ 

وشهدت انتخابات الرئاسة مشاركة شعبية كبرى من كل أطياف الشعب في كل محافظات مصر في مشهد يعكس اهتمام المواطن بمستقبل بلاده ويوضح حجم الوعي الكبير بأهمية المشاركة وممارسة الحقوق السياسية.

وأعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين ما يقرب من 67 مليون ناخب، وجاءت المشاركة والحضور في الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 66.8% بعدد 44 مليون ناخب.

وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة 98.9% من إجمالي عدد الأصوات، أما الأصوات الباطلة فبلغت نسبتها 1.1%.

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واعتبر بدوي، في مؤتمر صحفي له، أن نسبة التصويت كانت الأعلى في التاريخ، مشيرا إلى أنها شهدت مشاركة 66.8% ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات.

وحصل الرئيس عبد الفتاح السيسي على 89.6% من الأصوات وبذلك تصبح الولاية الجديدة للسيسي هي الثالثة، وكان جرى انتخاب السيسي رئيسا لمصر أول مرة في عام 2014 وأعيد انتخابه في عام 2018 وحصل في المرتين على 97% من الأصوات.

الرئيس السيسي 
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