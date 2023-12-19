أخبار التوك شو| فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية.. وتصعيد خطير في غزة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.







حملة فريد زهران: الصعيد أكثر المصوتين لنا..وفخورون بكل صوت حصلنا عليه



أعرب باسم كامل المتحدث باسم حملة فريد زهران عن فخره بالاصوات التي حصل عليها المرشح الرئاسي عن الحزب فريد زهران في الانتخابات الرئاسية 2024 قائلاً : " فخورين بكل صوت حصلنا عليه.وكنا نحتاج نشتغل سنوات طويلة نعمل قواعد ومؤيدين في كل قرية ومركز.

المستكاوي: الأهلي حاول 14 مرة أمام فلومينينسي.. وأضاع 6 فرص محققة



علق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي عقب هزيمة فريق النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا إن الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة بالتأهل للمباراة النهائية.

مبارة سيئة.. عمرو أديب: الأهلي في عنق الزجاجة ومش عارف يخرج منها



علق الإعلامي عمرو أديب من خلال، برنامج الحكاية، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، قائلا:" إن الأهلي لم يحضر في المباراة بينه وبين فلومينيسي البرازيلي وألوم عليه لوما شديدا".

تامر أمين: نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أن مصر «أبو الديمقراطية»

قال الإعلامي تامر أمين، إن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم أن مصر “أبو الديمقراطية”، مشيرا إلى أن المصريين مازالوا يقولون أنهم قادرين أن يعلموا العالم ويعطوا دروسا في التاريخ.

وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن اليوم سطر المصريون يوما جديدا في التاريخ عندما قالوا كلمتهم وأعلنتها اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات مدوية وقوية.



رئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل المتحور الجديد ومدى خطورته



أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن من يشعر بصعوبة في التنفس عليه اللجوء إلى طبيب أمراض صدرية، حيث أن هذا العرض له أسباب مرضية كثيرة، فيجب اللجوء إلى طبيب متخصص.

أسامة كمال يوجه رسالة للمسئولين: لا تحملوا الرئيس السيسي فوق طاقته



وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة للمسئولين في مصر، قائلًا: "لا تحملوا الرئيس السيسي فوق ما يتحمل وفوق طاقته.. الرئيس تحمل الكثير من إخفاقات البعض.. يعمل والباقي يكرر تعليمات الرئيس.. كل المبادرات يطلقها ويرعاها الرئيس والمسئول ينتظر القرار من أجل اللقطة".

وزير المجالس النيابية: الشعب المصري حرص على المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة



أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، أنه بعد ملحمة ديمقراطية لبى خلالها الشعب المصري العظيم النداء وقال نعم لقائده، مؤكداً ثقته في الرئيس ورغبته في استمرار قيادته الحكيمة للبلاد.

وقال علاء الدين فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كان هناك حرص كامل من المواطنين من أجل المشاركة في هذا العمل الوطني، مؤكدا أن نسبة المشاركة غير مسبوقة.

بسبب الانتخابات الرئاسية| أحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ حزب الوفد.. فيديو



علق الإعلامي أحمد موسى، إن المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حصل على 1.936.352 صوت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 4.5% من جملة الأصوات الصحيحة.

تشكيل قوة مصرية.. مهاب مميش يكشف تفاصيل تأمين حركة الملاحة بقناة السويس



أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لقناة السويس، أن قناة السويس هي شريان الحياة للإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القناة توفر العملة الصعبة، وأي تأثير على قناة السويس يؤثر على الدولة.

وقال مهاب مميش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن مصر تسعى لتأمين السفن العابرة خاصة من منطقة شمال باب المندب بالبحر الأحمر، بواسطة قوات حماية دولية، منوها بأن مصر تتواجد بالمنطقة.

وزير الدفاع الأمريكي: دعمنا لإسرائيل لا يمكن زعزعته



قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه عاد مجددا لإسرائيل للمرة الرابعة والثانية منذ 7 أكتوبر، مؤكدا أن الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن زعزعته، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

















