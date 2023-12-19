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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن جولتها في السعودية.. المغنية بانة تنضم لمهرجان ساوند ستورم

صدى البلد

أشعلت المطرية البحرينية بانه أجواء العاصمة السعودية الرياض، أثناء مشاركتها في مهرجان ساوند ستورم الموسيقي العالمي.


واحتفلت بأنه مع الجمهور السعودي بالعرض الحي الأول لمشروعها الموسيقي الجديد "الكترونيات"، الذي تعيد خلاله إحياء أشهر أروتئع عمالقة الزمن الجميل في العالم العربي مثل أم كلثوم وفيروز ومحمد عبد الوهاب على طريقة الموسيقى الإلكترونية ومزيج من التكنو والهاوس والأفرو ميوزيك، بمشاركة المنتج الموسيقي والدي جي العالمي جويل غيرشوم، بحفل حمل لافتة كامل العدد بحضور الآلاف من الجماهير.

 


ووضعت بانه بصمتها الغنائية في المهرجان الأضخم في الشرق الأوسط والذي احتضن هذا العام أكثر من مئة فنان عالمي من بينهم ترافيس سكوت وانا ماري وكريس بروان وكالفين هاريس وفيفتي سينت وعمرو دياب وأحمد سعد.


وتستكمل النجمة البحرينية بحفل السعودية جولتها الغنائية العالمية لمشروع "الكترونيات"، بعد آخر حفلاتها في العاصمة البريطانية لندن، الذي قدمت خلالها مشروعها الموسيقي "جازيات" ضمن مشاركتها في مهرجان لندن للجاز، لتسدل الستار على حفلات عام 2023 من الرياض استعدادا لسلسلة حفلات في العالم العربي وأوروبا خلال بدايات العام الجديد.


وكشفت بانه سر سعيها لتقديم مشروع الكترونيات قائلة: "الهدف من إكلتونيات استعادة تراثنا الموسيقي بشكل عصري كي يتناسب مع مسامع الجيل الجديد من الشباب والصغار الذين لا يألفون أساطير الزمن الجميل، وتم اختيار الموسيقى الإلكترونية نظرا لكونها الأكثر عصرية وانتشارا وتقدما مع الساحة الموسيقية  العالمية حاليا.

 

بانه مطربة وملحنة بحرينية خطت أولى خطواتها نحو العالمية بتعاقدها مع يونيفرسال ميوزيك، وأصدرت معها 12 أغنية أصلية، من بينها "القعدة الحلوة" و"شو بنا" و "مجانين"، ويعقب مشروعها "إلكترونيات" جولتها العالمية بمشروع "جازيات"، الذي أعادت خلاله تقديم أشهر الكلاسيكيات العربية بموسيقى الجاز.

ساوند ستورم الموسيقى الإلكترونية ترافيس سكوت عمرو دياب مهرجان ساوند ستورم محمد عبد الوهاب

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