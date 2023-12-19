وزير الدفاع الإسرائيلي يوبخ بن جفير بعد تهديده رئيس أركان الجيش

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، بعد أن بدا أن الوزير اليميني المتطرف يهدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس.

وقال جالانت في بيان: “سأستمر في دعم الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان في مواجهة السياسيين غير المسؤولين الذين يحاولون خلق رأس مال سياسي على ظهور القادة الذين يتحملون عبء الحرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت القناة الـ13 العبرية، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، هاجم رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، في جلسة مجلس الوزراء أمس بسبب الإيقاف الذي أصدره الجيش لعدد من الجنود الذين صوروا أنفسهم وهم يغنون أغاني الحانوكا عبر نظام مكبر الصوت في مسجد في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وحسب تصريحات مسربة حصلت عليها القناة الـ13 العبرية، قال بن جفير لهاليفي إن “العقوبات تضر بمعنويات الجنود”. ورد هاليفي بأن تصرفات الجنود تنتهك قواعد سلوك الجيش وتتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي.

ورد بن جفير: “أنا عضو في الحكومة، وأنا في رتبة سياسية.. نحن نقرر”.

أجاب هاليفي: “أنت مخطئ. سأقرر ما هو السلوك الأخلاقي في الجيش أم لا.. لا تهددني”.

واندفع عدد من الوزراء الآخرين للدفاع عن هاليفي، وطلبوا من بن جفير عدم التحدث بوقاحة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.