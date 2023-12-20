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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللواء سمير فرج: الحرب المقبلة في المنطقة حرب الغاز بالبحر المتوسط |فيديو

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن هناك 5 شركات عالمية للنقل غيّرت طريقها إلى رأس الرجاء الصالح بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن تحويل خط  سير السفن من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح يشكل خطورة كبيرة عليها.


وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن إيران تسيطر على مضيق هرمز الذي يمر منه ثلث بترول العالم، مشيراً إلى أنه منذ 40 عاماً ومصر تحصل على السلاح من أمريكا، لكن الرئيس السيسي اتخذ قراراً حكيماً بتنويع مصادر السلاح.

سمير فرج: الحوثيون أطلقوا 100 صاروخ ضد السفن في البحر الأحمر


وأشار المفكر الاستراتيجي إلى أن الحرب المقبلة في المنطقة حرب الغاز في البحر المتوسط، لافتاً إلى أن 40% من التجارة العالمية تمر من البحر الأحمر، ونصفها حاويات، و20% غاز وبترول.


ولفت سمير فرج، المفكر الاستراتيجي إلى أن الحوثيين أطلقوا 100 صاروخ ضد السفن في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية وفقاً لتصريحات أمريكية.

 

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