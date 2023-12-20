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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: أتممنا صفقات في برنامج الطروحات بـ 5.6 مليار دولار

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر أتممت صفقات بـ 5.6 مليار دولار على الرغم من الظروف والتحديات التي تواجه العالم، وحرص مجلس الوزراء كان أن يكون هناك إطار مؤسسي يحكم الطروحات، وجاء من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء والمشرفة على عملية إدارة وتنسيق كافة الطروحات الموجودة. 

رئيس الوزراء يتحدث عن برنامج الطروحات 

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية نقلته قناة "اكسترا نيوز"، أن وحدة الطروحات تأتي بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، لافتا إلى أنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي لها باع كبير في هذا الملف، وتم التعاقد على مساعدتهم لنا لإتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات. 

وتابع أنه تم الانتهاء من 14 شركة، وتم عمل دراسات أولية لـ 50 شركة من الشركات التابعة للدولة، وكان هناك لقاء مع مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، المستمرة حتى 2024، أي أن حجم عمل سيكون لمدة عام كامل، وأهم شيء الدراسة التي جاءت وأكدت أن هناك 4 قطاعات سيكون لهم أولوية في الطروحات، ومنهم قطاع المطارات وكيفية إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات وخاصة التي لديهم خبرة كبيرة والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبيرة، وكذلك قطاع الاتصالات وإعادة هيكلته من جديد. 

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الطروحات العاصمة الادارية قناة إكسترا نيوز وحدة الطروحات

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