مدبولي يشهد توقيع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لاكتتاب 7 فنادق تاريخية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية على عقود ، بين الحكومة والقطاع الخاص، لاكتتاب ٧ فنادق بين صندوق مصر السيادي والشركة المصرية للسياحة وهشام طلعت مصطفى ضمن برنامج الطروحات، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التى سبق إقرارها .

ووقع على الاتفاقية أيمن سليمان مدير الصندوق السيادي وشريف بنداري للشركة المصرية العامة للسياحة وهشام طلعت مصطفى رئيس شركة هشام طلعت مصطفى.

ويعقب التوقيع، عقد مؤتمر صحفى عالمى، يشرح خلاله رئيس الوزراء ما تم فى برنامج الطروحات خلال الفترة الماضية، وخطة الطرح فى الفترة المقبلة، كما يتم استعراض تفاصيل الصفقة التى تم التوقيع عليها.