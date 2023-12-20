وداعًا للطوابير .. كيفية استخدام ماكينات TVM لصرف تذاكر المترو

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، TVM في محطات مترو الأنفاق.

وأعلنت وزارة النقل تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.

ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، وجرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.

مميزات ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو



- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب

- تحديد عدد التذاكر

- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM" لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو

ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا

سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM

تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.