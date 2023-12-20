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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما يشهده سوق الفائدة في مصر من تحولات ملحوظة، حيث يقوم البنك المركزي بتحديث سياسته النقدية بانتظام. 

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية وكيف أثر ذلك على أسعار الفائدة في البنوك. كما سنستعرض أيضًا أفضل العروض للاستثمار في شهادات الادخار من بعض البنوك الرائدة في السوق، وذلك قبل الاجتماع المرتقب غدا.
 

وفي اجتماعها الأخير في نوفمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند مستويات ملحوظة، حيث بقيت عند 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب. 

وتلك القرارات تعكس استقرارًا نسبيًا في السياسة النقدية، مما يؤثر على أسعار الفائدة في البنوك..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

البنك المركزي أسعار الفائدة في البنوك شهادات الادخار سوق الفائدة في مصر تسنيم خيري

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