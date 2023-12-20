لبحث سبل تدعيم التعاون|رئيس جامعة السويس يستقبل وفدًا من سفارة جنوب السودان بالقاهرة

استقبل الدكتور اشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وفداً رفيع المستوى من سفارة دولة جنوب السودان ضم السادة: نقطجوك شاويش ناويلا كير القائم باعمال الوزير المفوض، مدوت دوت يل اكوي الوزير المفوض، السيد مايكل مثبانق تفونق كواج الملحق الثقافي للسفارة، بحضور كل من السادة عزالدين حسيني جاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عصام أحمد علي عميد كلية هندسة البترول والتعدين.



وقد ناقش الاجتماع سبل تدعيم التعاون بين جامعة السويس ودولة جنوب السودان والامتيازات التى تقدمها الجامعة للطلاب الوافدين من جنوب السودان ، وصرح رئيس الجامعة بأن الاهتمام الكبير من قبل رئيس الجمهورية والتوجيه المستمر بضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع الأشقاء في مختلف الدول الافريقية، كذلك دعم محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى بمبادرة ادرس فى مصر، وتكثيف سبل التعاون مع تقديم كل الدعم اللوجيستى والعلمى للطلاب الوافدين.



كما أوضح "حنيجل" أن الاجتماع قد استعرض ايضا بعض اهتمامات الطلاب والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم في الفترة القادمة.

