خبير: الشركة التي اشترت الـ7 فنادق المصرية ستحقق أرباحا بـ250 مليون دولار

تحدث وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، عن أهمية برنامج الطروحات والصفقات التي تنفذها الحكومة مع القطاع الخاص، قائلا: ما تم تداوله من دخول شركة متخصصة لإدارة الفنادق بشراء 7 فنادق تاريخية يعدا إنجازا لـ الوضع الاقتصادي المصري.

وأضاف وائل عنبة، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى ،على قناة القاهرة والناس، أن الظروف المحلية والعالمية جعلت الكلمة العليا للمشتري أو المستثمر



وأشار إلى أن الشركة التي اشترت الفنادق المصرية التاريخية اليوم أعلنت أنها ستحقق ارباح 250 مليون دولار وهذه أرقام كبيرة، متابعا: شركة ايكون اشترت الـ7 فنادق التاريخية بنسبة حصة 39% تصل حتى 51% خلال فترة محددة.



واسترسل: المستثمر الاستراتيجي الذي اشترى الفنادق هو ابن للصناعة وممارس لها، لافتا إلى أن منحنى سعر الفائدة عالميا سينخفض لذلك من المتوقع أن يكون عام 2024 اسهل في مجال الاستثمار.



