موبايل دبدوب جديد من شاومي.. كاميرا سيلفي خرافية وسعر رخيص

أعلنت شاومي رسميًا اليوم عن كشف النقاب عن الإصدار المحدود من هاتف Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear في 22 ديسمبر في الصين، كما شاركت الشركة الصور لعرض تصميم وميزات هذا الإصدار الخاص من Civi 3.

كانت شاومي قد احتفلت سابقًا بالذكرى السنوية 100 لشركة ديزني بإصدار Civi 3 Mickey المحدود.

والآن، بالتعاون مع ديزني، تتحفنا بإصدار Civi 3 Disney Strawberry Bear المحدود بينما وصل سعر إصدار Mickey إلى (حوالي 405 دولارًا)، سيتم تأكيد سعر Strawberry Bear من قبل الشركة غدًا.

موبايل دبدوب جديد من شاومي..بكاميرا سيلفي خرافية وسعر رخيص

ستتضمن الحزمة الخاصة لـ Xiaomi Civi 3 Disney Strawberry Bear، والتي من المتوقع أن تأتي بسعة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من التخزين، العناصر التالية:

• حامل هاتف مغناطيسي Strawberry Bear • حامل رأس Strawberry Bear • سلسلة معلقة أنيقة • حافظة شفافة • بطاقة تذكارية • دبوس إخراج شريحة SIM مخصص • ملصقات مخصصة

موبايل دبدوب جديد من شاومي..بكاميرا سيلفي خرافية وسعر رخيص

من حيث المواصفات، يتميز Xiaomi Civi 3 بشاشة OLED منحنية مقاس 6.55 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، يعمل الجهاز الذي يعمل بمعالج Dimensity 8200-Ultra مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5 RAM وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 3.1. ويتميز ببطارية 4500mAh مع دعم الشحن السريع بقوة 67W.

موبايل دبدوب جديد من شاومي..بكاميرا سيلفي خرافية وسعر رخيص

يتميز Xiaomi Civi 3 بكاميرتين 32 ميجابكسل مع فلاش LED في المقدمة، ووحدة ثلاثية للكاميرا خلفية 50 ميجابكسل (رئيسية، مع OIS) + 8 ميجابكسل (كاميرا عريضة) + 2 ميجابكسل (ماكرو).

كما يوفر Xiaomi Civi 3 ميزات أخرى، مثل SIM مزدوجة، 5G، جهاز تحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، NFC، مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة، و MIUI 14 - نظام Android 13.