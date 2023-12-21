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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف السعودية| إسرائيل تعترف بمشاركة حراس سجن النقب في قتـ.ل معتقل فلسطيني بعد تعذيبه.. ومصرع 3 من جيش الاحتلال خلال معارك مع القسام

صحف السعودية
صحف السعودية

طقس الخميس: توقعات بأمطار رعدية وارتفاع موج البحر


هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في معارك شمال غزة


إسرائيل تقر بمشاركة حراس بسجن النقب في قتل معتقل فلسطيني

 

اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث محلية و عالمية، فجاء في صحيفة الرياض أن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

وأشارت الأرصاد السعودية، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وأضافت الأرصاد السعودية، أن تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

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وأوضحت الأرصاد في تقريرها، أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

وجاء في نفس الصحيفة أن ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 88 كيلومترًا من بلدية هيناتوان وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أعلن الجيش الإسرائيلي، منذ قليل في معلومات تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية، مقتل ضابطين وجندي في معارك جنوب قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي و كتائب القسام، وحرائق جراء غارات إسرائيلية على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

كان قد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس الأربعاء، إطلاق النار على مسلحين في لبنان بعد اقترابهم من السياج الحدودي.

وقالت نفس الصحيفة أن اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتورط ما يقرب من 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب (38 عاما) من مدينة قلقيلية، الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن الشهيد أبو عصب الذي أُعلن استشهاده في الثامن عشر من نوفمبر الماضي، خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب، ما تسبب بوفاته.

ولفتت إلى أنه أُطلق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين في الاعتداء، وادعت أنه فُرض عليهم "شروط مقيدة"، فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وعبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للسجانين القتلة، وقال: "لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هم بريئون حتى إثبات العكس، ولا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السجون يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا، وأقترح عدم التشهير بحراس السجن".

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