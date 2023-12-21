رسميا.. عودة العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والصين |ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تشارلز براون تحدث مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشنلي اليوم منهياً بذلك مأزقاً دام عاماً ونصف تقريباً بين الجيش الأمريكي والصيني.

ويعد براون أول مسؤول عسكري أمريكي كبير يتحدث مع نظيره الصيني منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج في نوفمبر الماضي، على استئناف الاتصالات العسكرية بعد أن جمدت الصين جميع المحادثات ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس 2022.

وعلى جانب آخر، أفادت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية نقلا عن مصادر، بأن الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو، أبلغه بشكل مباشر أن تايوان ستتحد في النهاية مع البر الرئيسي للصين.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز، أن شي جين بينج أصر خلال الاجتماع بحضور مسؤولين أمريكيين وصينيين على أن الصين لا تنوي استخدام القوة لإعادة التوحيد.

ووفقا للشبكة الأمريكية، أكد شي جين بينج أن الجيش الأمريكي مخطئ في توقعاته بأن الصين تعتزم إعادة التوحيد مع تايوان في عام 2025 أو 2027، وزعم الرئيس الصيني أن بكين لم تقرر بعد التواريخ المحددة.

ولفتت إلى أن البيت الأبيض رفض في الوقت نفسه طلب الصين بدعم نوايا الصين علنا لإجراء إعادة توحيد سلمي مع الجزيرة.