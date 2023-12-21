ميدبنك يعلن استراتيجيته البنكية وتوسعه المستدام

عقد ميد بنك مائدة مستديرة أعلن خلالها عن أحدث تطورات خطته البنكية وتسارع وتيرة نموه.

تم تسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة شاملة.

تضمنت الاستراتيجية أنشطة البنك والخدمات المالية والمصرفية، وتوسع في افتتاح وتطوير عدد من الفروع في مناطق مختلفة، تندرج ضمن خطة التوسع الطموحة للبنك وتتماشى مع رؤية البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي.

شارك في المائدة المستديرة اليوم عدد من الشخصيات البارزة في ميدبنك، بما في ذلك رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، والقائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع، ورئيس التسويق والاتصال المؤسسي.

تم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بآخر التطورات في ميدبنك، بما في ذلك إطلاق قطاع "MID Cap" والمنتجات والخدمات المتميزة التي سيتم طرحها في المستقبل.

أعرب رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل عن سعادته بنتائج إطلاق الهوية الجديدة والاستراتيجية الطموحة لميدبنك.

و أكد أن هذه الخطوة تعزز تواجد البنك كبنك شامل للخدمات المصرفية في السوق المصري وتوافق مع خطط البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

كما أشار إلى الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وأضاف أن الأداء المالي للبنك شهد نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفع إجمالي الميزانية وصافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء وودائع العملاء وحقوق الملكية على مدار الثلاث سنوات الماضية. كما تم زيادة عدد الموظفين وتحقيق استثمارات في تطوير أنظمة البنك.