عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ميدبنك يعلن استراتيجيته البنكية وتوسعه المستدام

صدى البلد

عقد ميد بنك مائدة مستديرة  أعلن خلالها عن أحدث تطورات خطته البنكية وتسارع وتيرة نموه.

 تم تسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك نتيجة تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة شاملة.

تضمنت الاستراتيجية أنشطة البنك والخدمات المالية والمصرفية، وتوسع في افتتاح وتطوير عدد من الفروع في مناطق مختلفة، تندرج ضمن خطة التوسع الطموحة للبنك وتتماشى مع رؤية البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي.

شارك في المائدة المستديرة اليوم  عدد من الشخصيات البارزة في ميدبنك، بما في ذلك رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل، رئيس قطاع التجزئة المصرفية، والقائم بأعمال رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع، ورئيس التسويق والاتصال المؤسسي.

 تم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بآخر التطورات في ميدبنك، بما في ذلك إطلاق قطاع "MID Cap" والمنتجات والخدمات المتميزة التي سيتم طرحها في المستقبل.

أعرب رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل عن سعادته بنتائج إطلاق الهوية الجديدة والاستراتيجية الطموحة لميدبنك.

و أكد أن هذه الخطوة تعزز تواجد البنك كبنك شامل للخدمات المصرفية في السوق المصري وتوافق مع خطط البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي. 

كما أشار إلى الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتها التكنولوجية لمواكبة التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.

وأضاف أن الأداء المالي للبنك شهد نموًا ملحوظًا في مختلف المؤشرات، حيث ارتفع إجمالي الميزانية وصافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء وودائع العملاء وحقوق الملكية على مدار الثلاث سنوات الماضية. كما تم زيادة عدد الموظفين وتحقيق استثمارات في تطوير أنظمة البنك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

كانوا في طريقهم للعمل| مصرع 4 مهندسين مصريين في حادث بـ السعودية.. أسماء وصور

ترشيحاتنا

رئيس المعارضة الإسرائيلية: إمكانية إقامة دولة فلسطينية لم تمت بعد

منظمة الصحة العالمية تنفي استخدام حماس للمستشفيات في غزة

لأول مرة ..شوبير يفجر مفاجأة سارة بشأن مباريات كأس الأمم الأفريقية

يونيسف : 1.2 مليون نازح في مراكز الإيواء بقطاع غزة

“واشنطن بوست” تفضح أكاذيب الاحتلال بشأن مستشفى الشفاء في غزة

مناقشة تطورات المشهد الإقليمي في لقاء السيسي مع وزير خارجية المملكة المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع الغنم.. مي سليم في جلسة تصوير مختلفة جدا| شاهد

طريقة عمل العيش الكيزر في البيت

كاجوال جريء.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث إطلالة| شاهد

نوع خضار غير متوقع مهم جدا للرياضيين

فيديو

العودة للكمامة والبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية تحذر من متحور «JN.1» بديل كورونا|فيديوجراف

موعد انخفاض أسعار السكر | تغطية خاصة

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل اجتماع المركزي| تفاصيل

كورونا يُهدّد العالم مرة أخرى.. هل وصل إلى مصر؟ فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ