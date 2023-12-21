موبايل أنيق بقدرات تصوير جبارة.. مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يعتبر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus من شاومي، خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات في هواتفهم المحمولة، فهو يتضمن العديد من المواصفات الرائعة التي يجب أن يعرفها كل من يرغب في شراء هاتف ذكي جديد، حيث يتمتع هذا الهاتف بكاميرا خلفية 200 ميجابكسل، كما يأتي بمزايا مثل تصنيف IP68 ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب، يتميز أيضا بشاشة كبيرة منحنية الحواف بقة 1.5K وغيرها المزيد.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، توفر الشاشة 12 بت دقة 1.5K تبلغ دقتها 2712 × 1220 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس الفوري 2160 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 1920 هرتز لحماية العين.

ويتمتع هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 7200 Ultra المطور بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

ويحزم هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

وتشمل مميزات هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بأنه أول هاتف "ريدمي نوت" يحصل على تصنيف IP68، لمقاومة الماء والغبار، يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع الأول من نوعه مدمج أسفل الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

وكما تشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6 وBluetooth v5.3 وNFC وGPS ومنفذ شحن USB من النوع C، ويضم الهاتف مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية Dolby Atmos وحاصل على شهادة صوت Hi-Res.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالى 260 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.034 جنيها مصريا).