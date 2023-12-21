عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل أنيق بقدرات تصوير جبارة.. مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

هاتف Redmi Note 13
هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يعتبر هاتف Redmi Note 13 Pro Plus من شاومي، خيارا رائعا لأولئك الذين يبحثون عن أحدث التقنيات في هواتفهم المحمولة، فهو يتضمن العديد من المواصفات الرائعة التي يجب أن يعرفها كل من يرغب في شراء هاتف ذكي جديد، حيث يتمتع هذا الهاتف بكاميرا خلفية 200 ميجابكسل، كما يأتي بمزايا مثل تصنيف IP68 ومستشعر بصمة الإصبع في الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب، يتميز أيضا بشاشة كبيرة منحنية الحواف بقة 1.5K وغيرها المزيد.

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يتميز هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، توفر الشاشة 12 بت دقة 1.5K  تبلغ دقتها 2712 × 1220 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120  هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس الفوري 2160 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 1920 هرتز لحماية العين.

 

مقارنة موبايلات الفلاجشيب الأحدث.. OnePlus 12 يتحدي شاومي 14

شاومي تزود هذه الهواتف بنظام HyperOS.. شوف تليفونك بينها

 

ويتمتع هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

يعمل هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 7200 Ultra المطور بمعمارية  4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

ويحزم هاتف Redmi Note 13 Pro Plus، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

وتشمل مميزات هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بأنه أول هاتف "ريدمي نوت" يحصل على تصنيف IP68، لمقاومة الماء والغبار، يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع الأول من نوعه مدمج أسفل الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب.

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

وكما تشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وWi-Fi 6 وBluetooth v5.3 وNFC وGPS ومنفذ شحن USB من النوع C، ويضم الهاتف مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية Dolby Atmos وحاصل على شهادة صوت Hi-Res.

ويبلغ سعر هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، في الأسواق العالمية مقابل سعر حوالى 260 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8.034 جنيها مصريا).

هاتف Redmi Note 13 Pro Plus
شاومي Redmi Note 13 Pro Plus مواصفات Redmi Note 13 Pro Plus سعر ريدمي نوت 13 برو بلس شاومي Redmi Note 13 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

موضوعات متعلقة

مقارنة موبايلات الفلاجشيب الأحدث.. OnePlus 12 يتحدي شاومي 14

إزاى تعرف أن موبايلك مؤهل لـ أندرويد 14 بأبسط الطرق

موبايل وان بلس Ace 2 Pro يتلقى أندرويد 14

شاومي تزود هذه الهواتف بنظام HyperOS.. شوف تليفونك بينها

حصاد 2023.. أبرز ميزات واتساب WhatsApp التي تم إطلاقها في هذا العام

مدمر الفلاجشيب.. Nubia تطلق هاتفا رائدا بكاميرات لا مثيل لها

أجهزة Galaxy Z الأقدم تتلقي أندرويد 14 من سامسونج

وحش الألعاب الجديد.. نوبيا تطلق هاتف Red Magic 9 Pro عالميا

ترشيحاتنا

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

رسميًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في أول أيام الشتاء

أمريكا : إسرائيل مستعدة لخفض حدة الحرب على غزة

بكاري جاساما يعلن اعتزال التحكيم

زياد ظاظا.. إطلالة غريبة لبطل فيلم 60 جنيه فى ختام مهرجان الجونة

جاهز جدا | أحمد حسن يعلن خبرًا سارًا عن رمضان صبحي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. كارول سماحة تشعل السوشيال ميديا بحفلتها الأخيرة

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ