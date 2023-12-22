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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لظروف صحية وتحريم العمل.. نجوم اعتزلوا مجال الفن في 2023

صدى البلد

يعتبر عام 2023 من أكثر السنوات التي شهدت وقوع أحداث كثيرة ومؤثرة في المجال والوسط الفني، ما بين طلاق ورحيل واعتزال بشكل نهائي. 

وكانت موضة الاعتزال خلال عام 2023 شائعة جدا، والتراجع عنها أيضا ما بين الممثلين والمغنيين، وحتى الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد وغيره من العاملين بالوسط الفني. 

 

اعتزال علي قدروة 

 

علي قدورة 

كان مغني المهرجانات الشاب على قدورة من أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم خلال عام 2023 بعد تحريم مجال الفن والأموال العائدة منه. 

 

وتبرأ علي قدروة الذي عرف بأغاني المهرجانات التي كان يقدمها برفقة حمو بيكا، من أعماله السابقة ورفض العودة نهائيا وبشكل قاطع باحثا عن مصدر رزق آخر أقرب إلى الدين والعبادات. 

 

اعتزال وتراجع مسلم 

 

مسلم 

أيضا يعتبر المغني الشعبي مسلم من أبرز الفنانين الذين أعلنوا اعتزالهم مجال الفن والغناء هذا العام، وتراجع عن قراره عدة مرات لأسباب تتعلق بأزماته مع نقابة الموسيقيين والمنتج الخاص به. 

 

كان مسلم يفاجيء متابعيه بنشر بيانات عابرة عبر حسابه على تطبيق انستجرام، يعلن فيها عدم قدرته على مواجهة التحديات في هذا المجال الصعب، ثم فاجأ الجميع بطرح أغنيات جديدة بعد حل أزماته. 

 

اعتزال عواطف حلمي 

 

عواطف حلمي

 

تعتبر الفنانة عواطف حلمي من أبرز الممثلين الذين أعلنوا اعتزالهم خلال 2023، وذلك لأسباب صحية تتعلق بعدم قدرتها على تحمل صعاب هذه المهنة. 

 

وقالت عواطف حلمي في تصريحات لها، إنها لم تعد قادرة على العطاء الفني، والتحرك من السرير الخاص بها موضحة:" مش هروح أفرج الناس عليا".

 

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بعد استشارة رب العالمين.. لماذا أعلنت إنجي شرف اعتزال التمثيل بشكل مفاجئ؟

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مفاجأة إنجي شرف 

 

إنجي شرف

 

فجأة وبدون أي مقدمات أعلنت الممثلة إنجي شرف اعتزالها مجال التمثيل، رغم عدم ظهورها منذ سنوات في أي عمل فني.

وكتبت إنجي شرف، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت: بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

 

تردد توفيق عبد الحميد 

 

توفيق عبد الحميد 

 

بعد مشاركته بأعمال درامية خلال الفترة الماضية، لم يتوقع أحد أن يعلن الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله مجال التمثيل، وعدم قدرته على المواصلة. 

 

قال توفيق عبد الحميد، إن قرر أن الوقت قد حان للاستراحة والتركيز على الاهتمام بصحته، خاصة أن ظروفه الصحية تحول دون الاستمرار في المهنة.

 

قرار بهاء الدين محمد 

 

بهاء الدين محمد

 

أيضا أعلن الشاعر الغنائي الشهير بهاء الدين محمد اعتزاله الكتابة، والمجال الفني نهائيا في منشور غاضب منه عبر فيسبوك. 

 

وبعد أيام أعلن بهاء الدين محمد تراجعه عن القرار بعدما تواصل معه عدد كبير من محبيه وعلم قدر محبته في قلوب جمهوره وزملائه بعدما كان غاضبا من حدث لم يكشف عنه. 

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