عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم أبو نسب.

txt

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

txt

فستان جرئ.. مي عمر تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

خطفت ياسمين صبري الأنظار كعادتها بأناقتها، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسقت معه بلوزة قميص بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين صبري بوت طويل للغاية باللون البني، وتزينت ببعض المجوهرات وساعة يد فخمة وأنيقة مما منحها طلة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

ياسمين صبري
ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري آخر أعمال ياسمين صبري أسعار حقائب ياسمين صبري أزياء ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

ترشيحاتنا

الري: التعاون في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع لتقليل استهلاك الكهرباء

زيرو أسرى.. السنوار يشترط "الكل مقابل الكل" أو "لا صفقات" مع الاحتلال

تيسيرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية بالقرى والمدن| تفاصيل

1.5 %.. أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مكاسب أسبوعية

المجلس القومي والنيابة العامة ينظمان ورشة عمل حول قضايا العنف ضد المرأة

التموين: هبوط أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة مرهون بحالة واحدة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ