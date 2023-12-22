ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلم أبو نسب.

خطفت ياسمين صبري الأنظار كعادتها بأناقتها، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود ونسقت معه بلوزة قميص بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت ياسمين صبري بوت طويل للغاية باللون البني، وتزينت ببعض المجوهرات وساعة يد فخمة وأنيقة مما منحها طلة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.