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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ناقد: تكرار ظاهرة تفوق حضور الأعمال الأدبية على الأعمال الفكرية والبحثية

حسين حمودة
حسين حمودة

قال الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، إنه قرأ العديد من الأعمال الأدبية والمؤلفات التي صدرت خلال عام 2023، ومن بينها: "بيتنا الكبير" لربيعة ريحان، و"مصير خبيئة حارسة المعبد" للدكتور أحمد جمال الدين، و"الديناصور" لعمرو حسين، و"الوقوف على قدم واحدة" لمونيكا نبيل عزيز، وبعض المجموعات القصصية، ومنها "دمى حزينة" لسمير الفيل، وبعض النصوص مثل "الطاهي يقتل.. الكاتب ينتحر" لعزت القمحاوى،

وأضاف في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أيضا منها "كتاب الروائح" لأحمد فضل شبلول، وعدد كبير من الروايات والمجموعات القصصية للشباب الذين لم ينشروا من قبل، والتى يقدمونها لمسابقات عدة.

وأوضح أنه قرأ أيضا عددًا من الكتابات النقدية، من بينها مجمل أعمال الدكتور عبدالواحد لؤلؤة، والدكتور عبدالله إبراهيم، والدكتور سعيد علوش، وكتاب "الشر والوجود.. فلسفة نجيب محفوظ الروائية" لفيصل دراج، وديوان شعر "ما ظلّ منّى" لعبدالسلام العطارى، وغير ذلك من الكتب.

وأشار حمودة، إلى أنه لاحظ تكرار ظاهرة تفوق حضور الأعمال الأدبية على الأعمال الفكرية والبحثية، وتجاوز الإبداع للنقد الذى لا يواكبه أو لا يتابعه بما يكفى، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بنشر كتابات المبدعين والمبدعات الشباب، الذين تتضاءل إمكانات النشر التقليدي بالنسبة لأغلبهم، وأيضًا الاهتمام بدرجة أكبر بالدراسات في مجال العلوم الحديثة جدًا والكتابات التي تبسّطها لعموم القراء، حتى يمكن قراءتها على نطاق واسع.

الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة الأعمال الادبية بيتنا الكبير مصير خبيئة حارسة المعبد الوقوف على قدم واحدة

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